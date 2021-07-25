Дружина популярного українського співака Сергія Бабкіна Сніжана поділилася з шанувальниками кадрами з "Вечора прем’єр", куди прийшла разом з чоловіком

Як пише Politeka.net, українська акторка театру та кіно, 36-річна танцівниця часто ділиться з фанами світлинами у своєму Instagram. Так, цього разу Сніжана Бабкіна побувала на "Вечорі прем’єр" з Катериною Осадчею й поділилася цим з шанувальниками. Сніжана опублікувала серію своїх та фото з Сергієм Бабкіним.

"1 или 2?😉", - лаконічно підписала публікацію Сніжана.

Зауважимо, що для "Вечора прем’єр" жінка обрала елегантну білу сукню з глибоким розрізом, яка підкреслила її фігуру та оголила стрункі ноги. Взулася Сніжана у білі кросівки, адже надає перевагу зручності.

Шанувальники зіркової пари оцінили кадри та залишили багато коментарів.

"Ви ,такі класні!Завжди позитивні.🔥👏", "Люблю обох! Вибрати не реально 😂", "Які ви класнючі❤️😍😍😍", - пишуть користувачі мережі.

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