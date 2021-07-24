Українська співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка "Время и Стекло", показала частину своїх тренувань

Цього літа у артистки дуже насичений графік і концерти останнім часом Надя дає мало не щовечора. Щоб бути у формі і мати можливість похвалитися фігурою з кращого боку, Надя також багато тренується.

Не так давно в розділі Сторі в Instagram співачка продемонструвала невеликий ролик зі свого тренування. Дуріючи на камеру і пританцьовуючи, зірка захопила фігурою. Надя з'явилася перед об'єктивом в маленькому топі і таких же шортах.

При цьому зірка не приховувала природну красу, на заняттях Дорофєєва не любить красуватися з укладаннями або яскравим макіяжем. Примітно, що незважаючи на те, що зірка любить смачно поїсти і ніколи не сидить на дієтах, вона виглядає дуже стрункою і доглянутою.

Артистка помічає, що хороший обмін речовин і активний спосіб життя допомагають їй бути у формі, тому вона не відмовляється від смачної їжі.

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