Ця зірка знає, як привертати до себе увагу

Епатажна співачка MARUV показала в соцмережі відео свого перевтілення, фанати в захваті

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка нещодавно презентувала провокаційний кліп з російським поп-королем Філіпом Кіркоровим, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу незвичайне відео, на якому показала своє перетворення на зухвалу леді.

Спочатку в ролику Анна позує майже без макіяжу, потім її починають фарбувати. При цьому вона сидить в перуці з яскравими помаранчевими волоссям. А потім показує свій образ цілком. Як видно, на ній відверте латексне боді з сіточкою і пряжками, а на шиї масивний нашийник. На голові перуку, а на обличчі яскравий макіяж з чорними стрілками.

Артистка не підписала своє відео, вказала лише сторінки тих, хто допомагав їй створювати цей образ. А фанати тут же почали коментувати публікацію зірки: "Ну класна, ж. Обожнюю", "Найкрутіша. Люблю тебе сильно", "Аня, ти вогонь", "Красуня. Люблю тебе", "Шикарна", "Як персонаж з гри Bloodrayne", "Красуня".

Нагадаємо, Кіркоров не на жарт розійшовся в компанії MARUV і її гарячих дівчаток: "Немов збожеволів".

Як повідомляла Politeka, MARUV в химерному корсеті і шкіряних рукавичках показала себе справжню: "Мій стиль".

Також Politeka писала, що MARUV без макіяжу показала свою маленьку подружку: "Моя солодка намистинка".