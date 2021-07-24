Принц Гаррі, який планує отримати 20 мільйонів доларів за свої мемуари, зізнався, що насправді книг буде чотири

Як пишуть "Факти", герцоги Сассекські планують написати не одну, а аж чотири книги. Перша, мемуари принца Гаррі, будуть опубліковані осінню 2022 року, якраз після Платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ. Другу книгу Гаррі планує оприлюднити вже після смерті бабусі, якій зараз 95 років. Очевидно, що палац шокований, адже, судячи з усього, Гаррі приберіг для другого тому мемуарів свої найгучніші заяви та викриття – настільки серйозні, що він не хоче травмувати бабусю.

Третю книгу, яка порушуватиме теми фізичного та душевного здоров'я, напише Меган. Подробиці про четверту книгу поки невідомі.

За підрахунками, гонорари Сассексів можуть скласти 40 мільйонів доларів.

Члени королівської сім'ї вважають, що принц Гаррі писатиме мемуари під керівництвом своєї дружини Меган Маркл. Королівський біограф Даніела Ельзер вважає, що цей вчинок принца стане останньою краплею в чаші терпіння королеви. Ця книга зруйнує будь-які шанси на примирення між Гаррі та його родичами.

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