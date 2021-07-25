Катерина та Юрій багато часу проводять на вечорах

Відома телеведуча Катя Осадча у компанії Юрія Горбунова повеселилася на світському вечорі

Катерина і Юрій готуються до появи на світ ще однієї дитини, пара розповіла про поповнення тільки через кілька місяців, коли Катерина вже не могла приховувати форми від уважної публіки.

Цього разу на світському вечорі пара з'явилася в елегантних нарядах. Не обійшлося без пам'ятних Селфі після заходу. У білій сукні з бретельками з оригінальним дизайном Катерина мило позувала поруч з чоловіком і захопила щасливою посмішкою.

"Чудові спогади про вчорашній концерт" світлого життя " - вечір прем'єр !! 22 серпня дивіться в ефірі # світськежиття # концерт # літо " - написав під кадром чоловік Осадчої, Юрій.

Шанувальники були раді бачити пару в такому вигляді:

"Юра молодець, серцем побачив в Каті прекрасну жінку і маму; ви, як завжди чудові !!! Щастя Вам і вашій родині😍 і не втомлюються, активні; ви наш позитив; найулюбленіші, вас приємно дивитися бажаю вам здоров'я щастя!; Яка красива і щаслива пара !! ❤️Ви дві прекрасні половинки одного чудового космосу))))"»

Нагадавши, Вагітна Осадча показала, як розважається з сином на яхті, фото: "милі такі".

Як повідомляла Politeka, На особняк Горбунова і Осадчої обрушилася потужна стихія: "Дивіться, що робиться...".

Також Politeka писала, що Горбунов засвітив вагітну Осадчу в обтягуючій сукні, а потім втік від неї з сином: "поки мама не бачить...".