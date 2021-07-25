Український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав себе на зйомках нового проекту

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк став дуже популярним українським актором, знявшись у багатьох вітчизняних екранізаціях. Після закінчення зйомок третього сезону "Кріпосної" красунчик одружився на тіні Антоненко. А тепер Тарас повернувся до роботи, ставши героєм нового бойовика.

На нових фото Тарас позував у військовій формі і тактичних окулярах. В одній руці Цимбалюк тримав автомат, а в другій - шолом. Тарас додав пару фото зі знімального майданчика-старої будівлі.

"Ангели", - написав Тарас під фотографіями.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау", "дуже красиво, в будь-якому образі гармонійно виглядає", "справжній командос", "грізний дядько. Всі фільми і серіали з тобою переглянув", "довге волосся руйнує реальність образу бійця спецпризначення. Статут є статут. А еліта-це еліта. Цивільним кайфово, а специ посміхаються", "спасибі вам", "Український Термінатор".

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