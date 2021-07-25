Модель і дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун вирушила на сімейні вихідні з чоловіком

Після того, як головний герой одного з сезонів «Холостяка» вперше став батьком, в його профілі на сторінці в Instagram можна побачити в основному тільки кадри з малятком і щасливою мамою.

Цього разу Макс показав, як вони всією сім'єю відправляються на відпочинок і насолоджуються часом разом. Примітно, що перші кілька місяців парі довелося приховувати свої стосунки і не говорити про них публіці через скандальний фінал «Холостяка». А про вагітність Даші пара розповіла лише тоді, коли вже круглий живіт приховувати було неможливо.

"Enjoy your weekend ️ ️" - пише макс під новими фото.

Ось як реагують в мережі:

"Вауу клас класнючі🔥; А в очах любов 😍 який шикарний батько; Здоров'я малятку 😍; щастя вашій родині!🥰 🤱 🏽 🌺 🌸 ; Макс, видно як дорожиш своїм дівчатами. 👏 👏 👏 Це класно! 🙌 🔥 ; Які у вас люблячі очі😍; найрідніше місце на землі😍; які де ви красиві і щасливі👍 🏻 🥰 🌈».

Нагадавши, Дружина "Холостяка" Михайлюка здивувала одкровенням про своє таємне весілля: "ось що значить втратила пильність"

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Михайлюк зіграв таємне весілля, з'явилися кадри: наречений в шортах і наречена в міні.

Також Politeka писала, Дружина " Холостяка "Михайлюка в сукні з розрізом приголомшила зізнанням:"у мене немає чоловіка".