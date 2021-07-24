Популярний український виконавець Сергій Бабкін поділився новою світлиною з Одеси

Як пише Politeka.net, лідер відомого харківського гурту "5'nizza" Сергій Бабкін активно веде свій міні-блог в Instagram, де ділиться з шанувальниками цікавим контентом. Відомо, що виконавець зараз в Одесі готується до концерту на Морському вокзалі.

Так, цього разу співак опублікував світлину з готельного номера в Одесі, на якій приміряв образ брутального мачо. Чоловік сидить на розкішному кріслі в жовтій футболці та літніх штанах з геометричним принтом. Образ Бабкін доповнив жовтою шляпою та окулярами.

"ОДЕСА! ☀ Ми приїхали! Граємо ввечері на морвокзалі, Друзі! Сьогодні 5nizza, ви знали? 😉 Перекличку робити не буду. Просто знаю, що все НАШІ обов'язково будуть!", - підписав світлину Бабкін.

Фанати оцінили публікацію та пообіцяли кумирові, що обов’язково прийдуть на концерт.

"Звичайно будемо🔥👏", "До зустрічі 🙌", - пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що дружина Бабкіна в купальнику засвітила свої розваги і змусила заздрити: "Сніжана, яка ж ви...".

Нагадаємо, що Сергій Бабкін поплатився за нові одкровення про зради дружині: "Це не життя...".

А ще Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна в розкритому халатику показала, як релаксує у відпустці: "Заздріть мовчки".