Відома українська телеведуча і починаюча співачка Леся Нікітюк показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня нещодавно показала образи для нового сезону " Хто зверху?", а зараз вирушила на відпочинок до Чорногорії. Не забуває Леся і про Instagram, де ділиться всім найцікавішим.

На нових фото Леся позувала в смугастому бікіні і окулярах. Красуня стояла у воді, демонструючи розкішну фігуру і форми.

"У Чорногорії завжди є на що подивитися", - написала красуня.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тут явно є на що подивитися. Красуня", " це правда, як в Україні. На таку красуню...", "Ви прекрасна"," особливо, коли таам Леся"," Ля, новий купальник"," не тягни ти труси на сідниці, як та Каменських","всюди, куди приїжджає Леся Іванівна Нікітюк, автоматично є на що подивитися".

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