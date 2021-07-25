Відома актриса і модель Моніка Беллуччі поділилася новим кадром, зробленим на останніх зйомках
Відома актриса і модель не так часто з'являється на публіці останнім часом, тому кожне її фото в Instagram завжди викликає бурхливу реакцію в мережі. Оскільки знаменитість заявила, що не готова поки використовувати уколи краси, вона вирішила старіти природно.
Саме тому фанати дивуються як і раніше хорошому вигляду Моніки, якій у вересні виповнюється 57 років. На новому кадрі зірка не побоялася показати обличчя крупним планом. І хоча знімок не у високій якості, все одно помітно, як доглянуто виглядає модель в своєму образі.
"❤️Приємних вихідних " - побажала актриса в підписі під кадром.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Полякова різко змінила імідж, перетворившись на "лиху діву" 90-х: кадри перевтілення
Ексдружина Потапа Горова в міні-бікіні показала, що втратив її колишній: "Браво, Іра!"
Солістка "Go_A" зізналася, що її турбує в зоряному житті: "У мене пропало відчуття..."
У вантажівки відмовили гальма, ціла сім'я розпрощалася з життям: кадри масштабної ДТП в Криму
Ось як реагують в мережі:
"Ви Така сонячна і прекрасна, боже; як і раніше так само прекрасна, як і завжди; ти взагалі справжня?; Чудово 😍 це диво; Бел Белла ❤️; добре провести час🙏 🏼.; Моя любов 😍" »
Нагадавши, 56-річна Беллуччі в прозорій сукні довела, що краса не підвладна віку
А ще Politeka писала, що різко постаріла Моніка Белуччі ошелешила сивиною і зморшками
Також Politeka повідомляла, що фігуриста Моніка Беллуччі підкреслила важливі місця в тонкій чорній білизні