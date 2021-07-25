Відома актриса і модель Моніка Беллуччі поділилася новим кадром, зробленим на останніх зйомках

Відома актриса і модель не так часто з'являється на публіці останнім часом, тому кожне її фото в Instagram завжди викликає бурхливу реакцію в мережі. Оскільки знаменитість заявила, що не готова поки використовувати уколи краси, вона вирішила старіти природно.

Саме тому фанати дивуються як і раніше хорошому вигляду Моніки, якій у вересні виповнюється 57 років. На новому кадрі зірка не побоялася показати обличчя крупним планом. І хоча знімок не у високій якості, все одно помітно, як доглянуто виглядає модель в своєму образі.

"❤️Приємних вихідних " - побажала актриса в підписі під кадром.

Ось як реагують в мережі:

"Ви Така сонячна і прекрасна, боже; як і раніше так само прекрасна, як і завжди; ти взагалі справжня?; Чудово 😍 це диво; Бел Белла ❤️; добре провести час🙏 🏼.; Моя любов 😍" »

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