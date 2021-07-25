Подружжя колишнього учасника проекту" Холостяк " Микити Добриніна, Даша Квіткова, постійно розповідає про будні молодих батьків
Телеведучий і колишній учасник проекту" Холостяк " Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова зовсім недавно стали батьками. У них народився первісток, якого вони назвали Лев, повідомляє Politeka.net.
З появою на світ маленького сина пара стала вести себе дуже відкрито.
У себе в Instagram Даша і Микита постійно розповідають своїм підписникам про будні молодих батьків.
Зовсім недавно дівчина зняла ролик в інтер'єрі свого нового будинку, так що попутно шанувальники можуть ще й заглянути в їх житло.
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У кадрі Микита Добринін тримає в руках новонародженого в горизонтальному положенні.
Даша вказала, що їх синочок провів цілий день на руках.
"Вчора весь день провели ось так",- повідомила вона.
На другому знімку маленький Лев вже спить в спеціальному перенесенні.
"Але зараз цей пірожочек солодкий бажає всім доброго і бадьорого ранку!",- говорися в підписі.
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