Українська співачка Настя Каменських не боїться показати себе в пінній ванній під час відпочинку
Популярна виконавиця звикла викладати мало не кожен свій крок в Instagram, адже вона намагається залучати якомога більше уваги до себе яскравими фото. Без особистих і нерідко пікантних відео також не обходиться.
Наприклад, на сторінці Зоряного шляху вирішили порівняти особистий ролик Каменських з легендарним уривком з фільму «Красуня» з Джулією Робертс. Обидві зірки в пінній ванній заманили своїм виглядом. Однак позитивно порівняння оцінили далеко не всі.
"Красуні, як не крути! 😍 Ми помітили схожість між фото поп-діви NK і кадром з фільму «Красуня» з Джулією Робертс в головній ролі. Вони обидві приковують погляд, чи не так? Ви дивилися цей легендарний фільм?"сказано в підписі.
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"А хто сказав що вона поп-діва?; Вони з Потапом тільки й можуть, що плагіат західних знаменитостей робити. І до поп-діві їй як з Києва рачки в Америку, притому п'ятою точкою вперед; звертайтеся якщо що🤣; порівняли го * но з пальцем", - висловилися в мережі у відповідь.
Нагадаємо, що Каменських в купальнику на мотузочках показала, як її зірковому чоловікові пощастило з дружиною: "пливе до свого Робінзона...".
Раніше Politeka писала, що Каменських у сукні з глибоким декольте і розрізами показала справжнє шоу: "П'янить сильніше, ніж вино".
Також Politeka повідомляла, що Каменських і Потап роз'їхалися після відпочинку в Туреччині: "Насть, ти знаєш...".