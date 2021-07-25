Співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала фурор на концерті, станцювавши в костюмі з блискіток

Популярна знаменитість відсвяткувала 52-річчя. Дженніфер при цьому не стала робити акцент на своєму віці і показувати фото з минулого, щоб звернути увагу на себе. Зате фанати артистки вирішили опублікувати її архівне відео, зроблене на одному з останніх концертів.

Лопес відрізняється своєю ексцентричною вдачею, тому на концерті бажає демонструвати максимально одкровення і не тільки в костюмах, але в танцях. Запалюючи на камеру, Дженніфер забула про скромність.

Срібний костюм з блискіток ледь прикрив головне, зате саму співачку це не збентежило, і вона всіляко стрибала на сцені, хвалячись пишними формами.

"з днем народження, все, єдине, хто торкнув моє серце .. Я люблю тебе більше всього на світі 💛 Ти мій кумир і моє натхнення, моя найкраща подруга і моя причина любити себе .. моя причина для посмішки; ідеальна жінка; ось як бунтує; Королева видобутку ідеального настрою🔥 " - відповідають в мережі.