Співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала фурор на концерті, станцювавши в костюмі з блискіток
Популярна знаменитість відсвяткувала 52-річчя. Дженніфер при цьому не стала робити акцент на своєму віці і показувати фото з минулого, щоб звернути увагу на себе. Зате фанати артистки вирішили опублікувати її архівне відео, зроблене на одному з останніх концертів.
Лопес відрізняється своєю ексцентричною вдачею, тому на концерті бажає демонструвати максимально одкровення і не тільки в костюмах, але в танцях. Запалюючи на камеру, Дженніфер забула про скромність.
Срібний костюм з блискіток ледь прикрив головне, зате саму співачку це не збентежило, і вона всіляко стрибала на сцені, хвалячись пишними формами.
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