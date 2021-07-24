Співачка Анастасія Приходько відреагувала на критику на свою адресу
Співачка раніше зізналася, що її часто критикують через зовнішній вигляд, зокрема численних тату, різких висловлювань або манери виконання.
В одному з останніх інтерв'ю Анастасія також зізналася, що люди також негативно висловлюються про її голос.
"Мене дуже заводить і злить те, що багато хто не розуміє цього і кажуть, що він у мене пробуханий, а деякі навіть пишуть коментарі, типу я чоловік, який зробив операцію", - зізналася Приходько.
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Також співачка зазначила, що багато хто просто не розуміє або не хоче зрозуміти, який насправді у неї голос, "лише тому що він не такий, як у всіх".
Відзначимо, що 24 серпня співачка вперше вийде на сцену після народження сина Луки.
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