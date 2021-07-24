Співачка Анастасія Приходько відреагувала на критику на свою адресу

Співачка раніше зізналася, що її часто критикують через зовнішній вигляд, зокрема численних тату, різких висловлювань або манери виконання.

В одному з останніх інтерв'ю Анастасія також зізналася, що люди також негативно висловлюються про її голос.