Співачка Анастасія Приходько відреагувала на критику на свою адресу

Співачка раніше зізналася, що її часто критикують через зовнішній вигляд, зокрема численних тату, різких висловлювань або манери виконання.

В одному з останніх інтерв'ю Анастасія також зізналася, що люди також негативно висловлюються про її голос.

Анастасія приходько, скрін

У коментарі "Обозревателю" співачка нагадала, що її голос не змінювався з часів кастингу в "ВІА Гра".

"Мене дуже заводить і злить те, що багато хто не розуміє цього і кажуть, що він у мене пробуханий, а деякі навіть пишуть коментарі, типу я чоловік, який зробив операцію", - зізналася Приходько.

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Також співачка зазначила, що багато хто просто не розуміє або не хоче зрозуміти, який насправді у неї голос, "лише тому що він не такий, як у всіх".

Відзначимо, що 24 серпня співачка вперше вийде на сцену після народження сина Луки.

настя приходько

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