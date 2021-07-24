Відома українська співачка Тіна Кароль показала спекотні кадри свого тренування
Тіна Кароль веде досить закритий спосіб життя і не розповідає про особисте, а також не показує «живі» фото з дому, розпорядок дня і буднів. Дуже рідко Кароль демонструє своє життя.
Тільки після карантину зірка зрідка почала викладати кадри, як займається в залі і що саме допомагає їй тримати себе у формі. Як виявилося, співачка дуже любить йогу, тому приділяє їй уваги не менше, ніж іншим тренування.
Також Тіна любить тренування зі скакалкою, чергуючи їх з віджиманнями від підлоги. Скакалка-ідеальний інструмент для підтримки стрункості. Такі вправи зміцнюють серцево-судинну систему, покращують координацію і витривалість, прискорюють метаболізм.
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У короткому ролику Тіна знову показала улюблену вправу:
"Новий Patreon❤🔥; мені здається це відео знімали коли готувалися до Атласу🤔; так!!! Кожен день о 6 ранку 🙂 » - відповідають фанати.
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