У сет опублікували яскраве відео з живого виступу молдавського артиста Дана Балана

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених молдавському мачо Дану Балану, опублікували відео з його живого виступу на сцені. У момент зйомки артист виконував одну з найулюбленіших пісень фанаток – "Лишь до утра".

Як видно, на сцену Дан вийшов в стильному образі - на ньому чорні штани і темна сорочка з закатаними рукавами, під якою видно білу футболку. Артист навіть не співає, а ніби млосно промовляє слова своєї пісні, а в кульмінаційний момент приспіву замовкає, даючи натовпі фанаток в залі доспівати, що вони і дружно роблять.

У підписі до відео написали: "Лишь до утра". Користувачі тут же почали коментувати публікацію: "Кайф", "Круто", "Знову ти і я", "А чому тільки до ранку? Треба на все життя", "Най-най", "Як красиво Дан виконує свою пісню, співає душа!", "Я балдію від тебе, Балан", "Красунчик".

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