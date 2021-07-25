Популярна українська співачка Настя Каменських вразила розміром декольте в новому костюмі

Цього літа Каменських вирушила в концертний тур, лише періодично буваючи вдома і бачачи чоловіка. Тепер зірка щовечора показує улюблені концертні образи вже безпосередньо перед виступом.

Причому кожен раз в Instagram Настя демонструє той образ, який подобається їй більше - відкриті костюми з блискітками і вирізами відразу потрапляють в центр уваги.

Примітно, що знаменитість вибирає для концертів найбільш відкриті образи, мотивуючи тим, що " інші роблять, чому їй не можна?»:

"Я бачу, як західні артисти абсолютно не соромляться показувати своє тіло, над яким багато працюють. Так чому ж мені теж не похвалитися?",- раніше в Instagram писала Каменських.

На нових кадрах в сторі зірка не посоромилася відкрити декольте і виставити напоказ форми у всій красі. Чорно-золотий наряд, розшитий паєтками виглядав вельми незабутнім, адже насилу прикрив бюст виконавиці.

Нагадавши, Каменських у смугастому бікіні показала, що витворяє вдома без Потапа: "Такого ще не було...".

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