Відома співачка і актриса Крістіна Орбакайте з'явилася в компанії російського актора Гоші Куценка

Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте, яка є дочкою Примадонни Алли Пугачової, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, в цей аз зірка поділилася кумедним відео зі зйомок, на якому позує в компанії відомого актора Гоші Куценка.

У ролику парочка позує в цікавій знімальній локації, вони напівшепотом перемовляються між собою. Крістіна з'явилася в кадрі в стильній яскраво-червоній блузі, її волосся розпущене в красивій укладанні, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Орбакайте написала: "Всім прекрасних вихідних поки ми знімаємося з @goshakutsenko". Користувачі тут же почали коментувати відео: "Як ви схожі, прямо ідеальна пара", "Дуже схожі один з одним. Як брат і сестра", "Завжди вами захоплююся, Така ви справжня. Всіх благ Вам, Крістіна", "Чому ви так схожі? Ви двійнята?", "Красуня".

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