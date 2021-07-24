Починаюча співачка Соня Кей, племінниця легендарної співачки Софії Ротару, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Соня Хлябич (справжнє ім'я дівчини) пішла по стопах легендарної Софії Ротару і стала співачкою. Красуню навіть номінували як" прорив року " кілька років тому. Дівчина вже встигла вийти заміж за хокеїста, а нещодавно повернулася з відпустки. Красуня не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Соня позувала в ліфті. Красуня стояла перед дзеркалом знімаючи себе на телефон. Дівчина була в зеленій міні-сукні з декольте.

"Лук дня", - написала Соня англійською, використовуючи російські літери.

На другому сторіс Соня вже сиділа в машині, знімаючи себе крупним планом. Красуня посміхалася, показавши свою зовнішність і декольте дуже близько до камери.

"Бажаю класного дня", - підписала другий сторіс в Instagram дівчина.

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