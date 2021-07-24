Легендарна співачка і актриса Дженніфер Лопез вразила образами

Як пише Politeka.net, Дженніфер Лопес 24 липня святкує своє 52-річчя. Мегапопулярна красуня обожнює яскраві образи, якими радує в своєму мікроблозі Instagram, де за дівчиною стежать десятки мільйонів фанатів.

На честь свята українська програма" Життя відомих людей " в Instagram вирішила показати найяскравіші образи Дженніфер. На фотографіях Лопес була в сукнях, з декольте і коротких, а ще красуню можна побачити в спідниці і штанях з топом.

"Дженніфер Лопес сьогодні святкує свій день народження. Співачці і актрисі виповнилося 52 роки. Ми зібрали найяскравіші образи Джей Ло, гортай карусель", - написано під яскравими фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вітаю з днем народження", "Супер-жінка", "вітаю, жінка-вогонь", "всі хочуть виглядати в 52 як вона", "мені здається, що вона взагалі не старіє", "шикарна жінка".

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