Легендарна співачка і актриса Дженніфер Лопез вразила образами
Як пише Politeka.net, Дженніфер Лопес 24 липня святкує своє 52-річчя. Мегапопулярна красуня обожнює яскраві образи, якими радує в своєму мікроблозі Instagram, де за дівчиною стежать десятки мільйонів фанатів.
На честь свята українська програма" Життя відомих людей " в Instagram вирішила показати найяскравіші образи Дженніфер. На фотографіях Лопес була в сукнях, з декольте і коротких, а ще красуню можна побачити в спідниці і штанях з топом.
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"Дженніфер Лопес сьогодні святкує свій день народження. Співачці і актрисі виповнилося 52 роки. Ми зібрали найяскравіші образи Джей Ло, гортай карусель", - написано під яскравими фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Вітаю з днем народження", "Супер-жінка", "вітаю, жінка-вогонь", "всі хочуть виглядати в 52 як вона", "мені здається, що вона взагалі не старіє", "шикарна жінка".
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