Дружина Дмитра Монатіка, продюсер Ірина Демічева спровокувала обговорення в мережі, показавши кадр з Греції, де знімали новий кліп

Як відомо, Дмитро Монатік випустив новий кліп на пісню запалювати / Jomo. Зйомки відео проходили на батьківщині Венери Мілоської-грецькому острові Мілос, пише Politeka.net

У себе в Instagram Ірина поділилася враженнями від поїздки в Грецію і виклала свіже фото, зроблене в тому місці, де проходили зйомки.

Вона позувала в чорних коротких шортах і білій сорочці.

"Як же добре було на Мілосі💕 ☀️результат цієї диво поїздки на офіційному You tube каналі MONATIK. А як вам кліп?",- запитала вона у слухачів.

Шанувальники позитивно оцінили новий кліп музиканта.

Своїми враженнями вони стали ділиться в коментарях.

"Іра, я просто в розриві☺❤ ️ обожнюю! І хочу, щоб у вас завжди були сили продовжувати! Ви робите світ кращим ❤️🍾 пішла, цур, святкувати життя"

"Дуууже гарний кліп, там і люди красиві, і локації, і природа"

"Обожнюю! Так і піднімається настрій"

"Кліп-барвиста соковитість кожної деталі"

"Це балдеж",

"Захват",

"Як завжди, неймовірно крута пісня і кліп❤️❤️❤ ️ ❤ ️ навіть не віриться, що людина може бути настільки талановита" - пишуть в мережі.

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