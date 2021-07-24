Дружина Дмитра Монатіка, продюсер Ірина Демічева спровокувала обговорення в мережі, показавши кадр з Греції, де знімали новий кліп
Як відомо, Дмитро Монатік випустив новий кліп на пісню запалювати / Jomo. Зйомки відео проходили на батьківщині Венери Мілоської-грецькому острові Мілос, пише Politeka.net
У себе в Instagram Ірина поділилася враженнями від поїздки в Грецію і виклала свіже фото, зроблене в тому місці, де проходили зйомки.
Вона позувала в чорних коротких шортах і білій сорочці.
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"Як же добре було на Мілосі💕 ☀️результат цієї диво поїздки на офіційному You tube каналі MONATIK. А як вам кліп?",- запитала вона у слухачів.
Шанувальники позитивно оцінили новий кліп музиканта.
Своїми враженнями вони стали ділиться в коментарях.
"Іра, я просто в розриві☺❤ ️ обожнюю! І хочу, щоб у вас завжди були сили продовжувати! Ви робите світ кращим ❤️🍾 пішла, цур, святкувати життя"
"Дуууже гарний кліп, там і люди красиві, і локації, і природа"
"Обожнюю! Так і піднімається настрій"
"Кліп-барвиста соковитість кожної деталі"
"Це балдеж",
"Захват",
"Як завжди, неймовірно крута пісня і кліп❤️❤️❤ ️ ❤ ️ навіть не віриться, що людина може бути настільки талановита" - пишуть в мережі.
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