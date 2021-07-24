Популярна українська співачка Надя Дорофєєва влаштувала запальні танці в сміливому міні

Популярна зірка нерідко собі дозволяє найзухваліші образи й виглядає в них дуже ефектно, повідомляє Politeka.net. На новому відео Надя посвітила стрункими ніжками в шалено короткому вбранні. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка одягла сукню-сорочку і корсет, який вигідно підкреслив її тонку талію. Завершили образ різні аксесуари і стильна укладка.

Співачка співала свій хіт, і грюкнувши в долоні, стала танцювати в компанії підтанцьовки в перуках.

"Vecherinka 👅", - написала Дорофєєва.

За годину публікація зібрала понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Удачі на концерті❤️", " сьогодні буде вечірка😍 🔥 🔥", " краще вечірки тільки на концертах у Dorofeeva🔥", " я думаю, ти також повинна носити цей костюм на концертах 😻", "улюблена пісня їх альбому 😄", "мене накрила вечірка😍", " запали!🔥 ", "Боже, скільки тут, кілька секунд, а вони мене змусили рухатися і зарядили та так що я з зневіри зараз піду на гульки🔥🔥🔥❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, зараз Надя Дорофєєва займається сольною кар'єру, і роз'їжджає по містах зі своєю програмою.

Нагадаємо, Дорофєєва в топі блиснула витонченою фігуркою, якій можна позаздрити

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва влаштувала розкуте тренування, блиснувши формами в міні-шортах

Також Politeka писала, Дорофєєва в напівпрозорій міні-сукні не посоромилася показати зайве