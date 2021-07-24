Син співачки Наташі Корольової і стриптизера Сергія Глушка, Архип, здивував незвичною зовнішністю
Синові двох артистів вже 19 років, передає Politeka.net. Хлопець також, як і його батьки, вирішив пов'язати своє життя з творчістю.
Архип активно знімається, а також записує пісні.
Цього разу хлопець здивував зовнішністю, а також своїм заняттям. Син Корольової присів у трактор. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
"Ось дивіться, хлопці! Приїхали в Краснодар, і влаштувався трактористом на лавандове поле", - заявив Архип, ймовірно, пожартувавши.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Зима в Україні буде з лютими морозами, синоптик зробив детальний прогноз: "Багато опадів і..."
Внучка Ротару в міні покрутилася перед камерою, показавши красу з усіх боків: "Вау, яка фігура"
Ексдружина Потапа Горова в міні-бікіні показала, що втратив її колишній: "Браво, Іра!"
20-річна внучка Ротару в короткому топі вразила красою: "Голлівудська посмішка"
Примітно, що також на одному з фото Архип позував з "нелюдськими" довгими вухами.
"Знімаємо фільм, на зразок Володаря Кілець з сумішшю кіберпанку🤣, я вирішив взяти на себе роль ельфа, який вирощує чарівну лаванду😂", - написав молодий артист.
За дві години пост зібрав сотні лайків і багато коментарів.
"Трактористи не так одягаються😉 😁", " красивий Тракторист)👏", "прикольно", "як завжди 🔥", "треба Забухати зі справжнім трактористом", "красунчик - Тракторист👍 Архип, ти такий артистичний👏 😍", "причому важко", "складається враження що хлопчик хворий!!!😢 😢 😢 ", "може ще діагноз по фотографії поставите?", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що син Наташі Корольової і Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських
Як повідомляла Politeka, син королевою і Тарзана налякав зовнішністю, нове відео викликало ажіотаж
Також Politeka писала, що Королева з сином від Тарзана дала привід для пліток