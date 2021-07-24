Син співачки Наташі Корольової і стриптизера Сергія Глушка, Архип, здивував незвичною зовнішністю

Синові двох артистів вже 19 років, передає Politeka.net. Хлопець також, як і його батьки, вирішив пов'язати своє життя з творчістю.

Архип активно знімається, а також записує пісні.

Цього разу хлопець здивував зовнішністю, а також своїм заняттям. Син Корольової присів у трактор. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

"Ось дивіться, хлопці! Приїхали в Краснодар, і влаштувався трактористом на лавандове поле", - заявив Архип, ймовірно, пожартувавши.

Примітно, що також на одному з фото Архип позував з "нелюдськими" довгими вухами.

"Знімаємо фільм, на зразок Володаря Кілець з сумішшю кіберпанку🤣, я вирішив взяти на себе роль ельфа, який вирощує чарівну лаванду😂", - написав молодий артист.

За дві години пост зібрав сотні лайків і багато коментарів.

"Трактористи не так одягаються😉 😁", " красивий Тракторист)👏", "прикольно", "як завжди 🔥", "треба Забухати зі справжнім трактористом", "красунчик - Тракторист👍 Архип, ти такий артистичний👏 😍", "причому важко", "складається враження що хлопчик хворий!!!😢 😢 😢 ", "може ще діагноз по фотографії поставите?", - написали користувачі Мережі.