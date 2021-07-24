Блогерша Даша Квіткова, яка народила сина трохи більше як тиждень, тому вже замислюється про відвідування тренажерного залу

Як повідомляє Politeka.net, дружина "Холостяка" Микити Добриніна блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно народила первістка, показала в Instagram фото своєї недосконалої фігури. На знімках дівчина відображена в домашній обстановці, вона носить на животі спеціальний бандаж і дуже переживає через живіт, який ще не пішов.

За словами Даші, її дуже підтримує чоловік - Микита робить їй тисячі компліментів, і без його підтримки вона б не впоралася.

"Після вагітності неймовірно важлива підтримка чоловіка. Чесне слово, я б вже забилася в кут і ридала гіркими сльозами від свого вигляду в дзеркалі. Кожен день чоловік говорить мені близько тисячі компліментів, цілує кожну складочку або ямочку на моєму тілі. Я знаю, що цей період потрібно просто пережити і все обов'язково відновитися, просто зараз на тлі гормонів — так важлива підтримка люблячої людини. Починати активно займатися спортом мені можна буде через місяць, а поки я кожен день ношу бандаж, який допомагає Моєму животику йти швидше, прибрала з раціону все смажене, борошняне і солодке. На вагах цифра тане, і я цьому рада", - поділилася Квіткова своїми переживаннями.

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