Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, розкрила кілька секретів про себе

Дружина відомого співака вже кілька днів ділиться одкровеннями про себе, передає Politeka.net. У новому пості в Instagram Реп'яхова також показала кілька архівних кадрів, в тому, числі фото з Віктором Павликом, коли вона була ще підлітком.

У пості блогерка розповіла, що у неї є старші, рідні сестра і брат з різницею у віці з нею 13 і 11 років.

Крім того, будучи дитиною, Катерина співала у вокальному ансамблі і багато виступала, а до другого курсу університету вона була брюнеткою.

"Я з дитинства любила творчість ВП (Віктора Павліка, - ред.) і відвідувала його концерти задовго до нашого знайомства", - поділилася і таким фактом про себе Реп'яхова.

Крім того, дівчина працювала в студії йоги і недовго займалася ушу, а також вміє читати на івриті.

"Я ходила на співбесіду на канал СТБ і мені відмовили. Незабаром я познайомилася з Дімою Карпачовим і ми почали працювати разом", - поділилася Реп'яхова.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"А ще ти була класною сусідкою в гуртожитку😘", " брюнеткою прям не впізнати😍 розкішна!!!", "Брюнетка дуже цікава! Навіть ризикну сказати, що в темному кольорі краще. Виразніше�😍�❤️".

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