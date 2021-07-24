Український співак Олег Винник викликав бурю емоцій розповівши про те, що приготував до Дня Незалежності України

Відомий співак користується великою популярністю в Україні, пише Politeka.net. Більшу частину його фанатів складають жінки, яких називають "вовчицями" в честі пісні виконавця.

На нових кадрах в Instagram Вінник вразив своїх прихильниць не тільки зовнішністю, але і заявою.

Співак позував у довгому піджаку нарозхрист і джинсах.

"Ми з @kanalukraina вже готуємо вам свято до Дня Незалежності! На численні прохання заспівав "Тримай " @soloviyka. Цього разу не змінюючи голос, як у @maskaukrainetv. Слухайте повну версію пісні в моєму виконанні рівно через місяць - 24 серпня в ефірі грандіозного шоу " З Днем народження, Україно!"",- написав Винник.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Олежко, ти кращий🤍 🤍 😘 😘 😘 😘", "чекаємо чудесного 🎈🎈🎈-☀️❤️🇺🇦❤️-👏👏👏👏👏-⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️-🎼-🔥🇺🇦🇺🇦❤️-🌿🌿🌿🌿🌿🇺🇦❤️ - літо-2021🌿🌿🌿 -🎈❤️ - з наступаючим 🎈 -" День народження, Україно!» - 🇺🇦🔥❤️-💥📸💥", "Ваууу Олег яка хороша новина дуже круто, чекаємо від вас сюрпризів ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️дуже любимо вас 😍 😍 😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 🔥 з нетерпінням чекаємо концертів", - написали користувачі Мережі.

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