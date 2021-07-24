Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана похвалилася фігурою під час відпочинку
Сніжана Бабкіна - танцівниця, актриса і блогерка, яка постійно ділиться з підписниками одкровеннями і сміливими фото, повідомляє Politeka.net.
Цього разу дружина Бабкіна вирушила до Одеси, де сфотографувалася на тлі моря. Зірка застрибнула на паркан, блиснувши ніжками в міні-сукні. До слова, наряд обтягнув вигини красуні, а глибоке декольте додало образ ще більшої пікантності.
"Одеса❤️
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Соковита, солона, тепла, непередбачувана…
Сьогодні мені зробили такий комплімент!😆...",- написала Сніжана.
За словами дівчини, коли вона з чоловіком сиділа за столиком в кафе до них підбігла жінка з вигуком: "Не може бути! Я ж не помилилася?", - і поцікавився чи не Сергій Бабкін він, той відповів ствердно, тоді незнайомка попросила поставити їй автограф на серветці.
"Раптом ахающа незнайомка повертає свою голову вліво і помічає мене:
- Ой, а це ваша доЦЯ??
🙄 я мало не проковтнула ложку разом з супом. Таке у мене вперше!
Сергій незворушно відповідає:
- Так, моя доЦЯ!",- продовжила розповідь Бабкіна.
Жінка почала говорити Сніжані, що та дуже красива вся у свого "тата".
"Ось тепер думаю - це я так молодо виглядаю? Або чоловік мій сильно постарів?😆 ",- підсумувала дружина артиста.
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