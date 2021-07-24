Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана похвалилася фігурою під час відпочинку

Сніжана Бабкіна - танцівниця, актриса і блогерка, яка постійно ділиться з підписниками одкровеннями і сміливими фото, повідомляє Politeka.net.

Цього разу дружина Бабкіна вирушила до Одеси, де сфотографувалася на тлі моря. Зірка застрибнула на паркан, блиснувши ніжками в міні-сукні. До слова, наряд обтягнув вигини красуні, а глибоке декольте додало образ ще більшої пікантності.

"Одеса❤️

Соковита, солона, тепла, непередбачувана…

Сьогодні мені зробили такий комплімент!😆...",- написала Сніжана.

За словами дівчини, коли вона з чоловіком сиділа за столиком в кафе до них підбігла жінка з вигуком: "Не може бути! Я ж не помилилася?", - і поцікавився чи не Сергій Бабкін він, той відповів ствердно, тоді незнайомка попросила поставити їй автограф на серветці.

"Раптом ахающа незнайомка повертає свою голову вліво і помічає мене:

- Ой, а це ваша доЦЯ??



🙄 я мало не проковтнула ложку разом з супом. Таке у мене вперше!



Сергій незворушно відповідає:

- Так, моя доЦЯ!",- продовжила розповідь Бабкіна.

Жінка почала говорити Сніжані, що та дуже красива вся у свого "тата".



"Ось тепер думаю - це я так молодо виглядаю? Або чоловік мій сильно постарів?😆 ",- підсумувала дружина артиста.

Нагадаємо, Дружина Бабкіна після зізнань чоловіка в зрадах вразила одкровенням: "я не рятуюся...".

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