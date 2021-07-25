Відома актриса Анна Саліванчук вирішила поговорити про зміну зовнішності

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук звернулася до жінок на своїй сторінці в Instagram.

"Всі дівчата цим грішать. Ну зізнайтеся! Ми всі шукаємо, час від часу, зовнішні вади в собі. Хочеться щось поміняти. Зменшити. Збільшити» - зазначила артистка.

При цьому вона зазначила, що у кожної людини є щось таке, що робить його особливим: «я впевнена, що кожна людина прекрасна і індивідуальна🙌 ви ніколи не зустрінете таку ж людину з таким же кирпатим носиком, милими веснянками, родимкою над губою, шрамом на руці».

Анна Саліванчук впевнена, що якщо і міняти щось у своїй зовнішності, то тільки після того, як повністю себе прийняли і полюбили.

"Тому, пропоную від сьогоднішнього дня завжди приймати себе таким, якими ви є, вчіться любити себе, зрозумійте нарешті, що це тільки Ваш живіт, фігура, обличчя і вони ідеальні, адже вони унікальні на весь величезний Всесвіт!❤ А якщо вже щось і міняти, то тільки через безумовну любов до себе і свого тіла", - підкреслила артистка.

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