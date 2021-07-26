Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася яскравими кадрами з відпустки
Популярна телеведуча кілька днів тому вирушила на відпочинок, де добре проводить час в компанії близьких і ні в чому собі не відмовляє. Так, Леся нещодавно опублікувала у себе в Instagram серію кадрів з відпочинку в Чорногорії.
Леся вирішила відправитися на пляжну вечірку, де добре провела час і навіть «танцювала» з подругою, плавно рухаючись перед камерою. У маленькому купальнику Леся продемонструвала фігуру у всій красі.
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Як можна помітити, заради того, щоб показати краще, зірка багато тренувалася і також розповідала про це. Хоча Леся і підкреслювала, що не набирає багато зайвого і з легкістю скидає пару кг, якщо тільки захотіти, вона все ж дотримується спеціального харчування.
Також Нікітюк почала ходити на ендосферу і продовжує активно відвідувати косметолога, бажаючи поліпшити стан шкіри.
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