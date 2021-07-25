Дружина українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова, розповіла про раптові труднощі

Подробицями дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Катерина Репяхова народила свого первістка 15 червня. Зараз вони відпочивають у Буковелі. Однак не все пішло гладко. Катерина розповіла про несподівані труднощі.

У нових сторіс дівчина виглядала дуже втомленою.

"Третя ніч поспіль важка. Якщо б хоча б через одну", - сказала вона.

Репяхова зізналася, що сьогодні ледве змогла підняти себе з ліжка.

"Треба буде сьогодні поспати вдень, тому що так я довго не протягну. Коли три ночі поспіль спиш мало, то це дуже важко. Якби якось хоча б ... ось раніше було так, що могла ну одна ніч в тиждень бути важкою. Але ось ці три-це жах", - сказала дружина співака.

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