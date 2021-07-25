Український співак Олег Винник ощасливив своїх прихильниць

Відомий артист поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Олег Винник показав фрагменти зйомок шоу "З Днем народження, Україно!", які на березі Дніпра.

У рамках проекту відомі українські артисти виконають хіти, створені за 30 років незалежності України. Зокрема побачать виступи VERKA SERDUCHKA, Олі Полякової, NK, Наталії Могилевської, MONATIK, Макса Барських, Ірини Білик, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зіброва, Руслани, ALEKSEEV, Анастасії Приходько, Олі Цибульської, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мірзояна, Lida Lee, а також гуртів DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Goa, Kadnay.

При цьому Олег Винник зміг приділити увагу своїм фанаткам.

Співак фотографувався і обіймався з ними, викликавши просто бурю емоцій. "Аааа, Боже", - не стримала нахлинула радості одна з дівчат після фото зі співаком.

Нагадаємо, "таємна дружина" Олега Винника зі сльозами на очах звернулася до шанувальників, відео.

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А ще Politeka повідомляла, що улюбленицю Олега Винника зняли з Меладзе, світиться від щастя.