Світська левиця Кім Кардашьян показала, як розважає себе в особистій гардеробній

Популярна модель в соціальній мережі Instagram Кім Кардашьян славиться своєю любов'ю до незвичайного одягу і нюдовим тонам в образах. Для своїх нарядів Кім створила цілу величезну кімнату, в якій зберігаються її кращі наряди, дорогі сумки і прикраси.

Причому кімната настільки велика, що зірка навіть влаштувала там і примірювальну, нерідко роблячи фото біля дзеркала і хвалячись яскравими образами. Цього разу Кім позувала з розпущеним волоссям і показала простий домашній лук вихідного дня.

Відкрите декольте з білою майкою стало головною родзинкою звичайного, але спокусливого образу.

"Повсякденний гламурний день 😉 » - написала Кім під фото.

Шанувальники поспішив відповісти: «вау люблю, це ідеальний образ 😍; Чудово 💕; Така красива 😍😍; ексклюзивна жінка; Так гарно, але я і красивіше 😁; Трохи сумно сьогодні, бачити тебе частіше😔; Приголомшливий вигляд простий маєчці; Чудово 😍; у тебе великий потенціал».

Нагадавши, Кім Кардашьян в ніжному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

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