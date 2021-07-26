Відомий музикант Сергій Бабкін поділився відвертим фото

Як передає Politeka.net, Сергій Бабкін популярний український виконавець, який прославився своєю участю в групі "5'Nizza". Як відомо, нещодавно в мережі розрозився скандал, в якому Сергія звинуватили в зрадах. На інтерв'ю артист зізнався, що за час шлюбу зраджував своїй дружині. Сніжана Бабкіна заявила, що вже пробачила чоловіка і зараз у них щасливий шлюб.

Сергій часто радує шанувальників новими публікаціями в соціальних мережах. На цей раз він поділився новим відвертим знімком в Instagram. Артист знаходиться в квартирі, а саме тільки вийшов з ванної кімнати. На ньому нічого немає, крім рушники.

"Ранковими очима дружини", пише виконавець.

Під публікацією накрилося трохи комменатріїв з компліментами і близько 1700 лайків за невеликий час. І також в коментарях шанувальники Сергія пригадали йому попередній скандал.

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