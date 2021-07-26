Відома співачка Тіна Кароль показала незвичайний образ, відпочиваючи в білосніжному банному халаті
Популярна виконавиця останнім часом почала публікувати невеликі уривки з життя, показуючи на кадрах себе без макіяжу під час відпочинку або підготовки до роботи, зйомок. Як відомо, зазвичай Кароль уникає уваги аудиторії і не демонструє свої будні напоказ.
У перерві між концертами цього разу, схоже, Тіна не стала дотримуватися свого правила і продемонструвала кумедні кадри з ліфта. У банному білому халаті Тіна покружляла перед камерою і потанцювала під музику, чим і здивувала шанувальників.
Золоті прикраси, помітний макіяж і відсутність укладання тільки надали свіжому і кілька домашньому вигляду виконавиці примітного вигляду.
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"Чудова 💗; чол який дивиться камери в ліфт🗿; Вау - ліфт як наше життя то вниз то вгору то стоїть на місці - то відкриється то закриється - і не знаєш коли застрягнеш ( песиміст) а ви Така просто запальничка - радість душа Зірочка 👏; Сама, сама,..!🔥; Жах. Що у неї з носом. 😂 ; красивий носик🥺; красуня" - пишуть фанати.
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