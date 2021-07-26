Дружина українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова, записала різке звернення

27-річна дружина 55-річного співака обурилася питанню фоловерів, і не змогла не відреагувати. Відповідь вона записала в сторіс на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Мама постійно з вами, вона з іншими дітьми не проводить час?» - запитали дівчину.

Репяхова розповіла, що її старшій сестрі 40 років і вона живе в Ізраїлі. За словами дівчини, до пандемії мама часто до неї їздила, навіть жила там і по три місяці і по півроку.

"Зараз мама зі мною, тому що мені потрібна допомога. Мені здається, це логічно", - сказала дівчина.

Також Репяхова розповіла, що її 38-річний брат з сім'єю живе в Києві і вони часто бачаться.

"Я не розумію, чому вас так сильно штормить, що моя мама біля мене. Напевно ваші мами вам не допомагають, тому стільки таких питань», - резюмувала дружина співака.

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