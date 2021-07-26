Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, як розважається з двома подружками влітку
38-річна поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
На знімку Вікторія Булітко позувала в оригінальному купальнику чорного кольору на тлі басейну. Вона стояла, зігнувшись, щоб продемонструвати переваги фігури.
Поруч з нею сиділа дружина артиста» Дизель шоу " Єгора Крутоголова Катерина. Вона тримала вилку з наколотою на ній креветкою.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Українська Джолі в повітряній сукні змусила тремтіти від своєї краси: "Мерилін Монро жива"
Обірвалося життя знаменитого коміка і актора: "Від нас пішла легенда"
Пенсії українців зросли, ПФУ повідомив важливу інформацію: хто отримав максимальну надбавку до виплат
Каменських на дивані і без макіяжу показала, чим спокушає Потапа після розлуки: особисті кадри
"4-ри креветки", - підписала знімок Вікторія.
"Ого, спека млинець", "дівішник вдався?🔥🔥🔥", "Смачні креветки, всіх би з'їв", "ледве четверту знайшов", "група ВІА Гра 😁", "упер красуні🔥 🔥 🔥", "Класні красуні, Он та буся бомба на всі 100%", "шикарні", - пишуть в коментарях.
Як відомо, Єгор Крутоголов вже 13 років у шлюбі з дружиною Катериною, яка народила артисту двох синів Лева (2010) і Максима (2019).
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" кардинально змінила імідж, кадри перетворення.
Як повідомляла Politeka, Булітко з" Дизель шоу "взялася за келих і приспустила сукню, засвітивши мереживну білизну:" Добрий вечір!"
Також Politeka писала, що Булітко з " Дизель шоу "здивувала заявою після своєї вакцинації:" Нам хана!"