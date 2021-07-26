Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, як розважається з двома подружками влітку

38-річна поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На знімку Вікторія Булітко позувала в оригінальному купальнику чорного кольору на тлі басейну. Вона стояла, зігнувшись, щоб продемонструвати переваги фігури.

Поруч з нею сиділа дружина артиста» Дизель шоу " Єгора Крутоголова Катерина. Вона тримала вилку з наколотою на ній креветкою.

"4-ри креветки", - підписала знімок Вікторія.

"Ого, спека млинець", "дівішник вдався?🔥🔥🔥", "Смачні креветки, всіх би з'їв", "ледве четверту знайшов", "група ВІА Гра 😁", "упер красуні🔥 🔥 🔥", "Класні красуні, Он та буся бомба на всі 100%", "шикарні", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Єгор Крутоголов вже 13 років у шлюбі з дружиною Катериною, яка народила артисту двох синів Лева (2010) і Максима (2019).

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" кардинально змінила імідж, кадри перетворення.

Як повідомляла Politeka, Булітко з" Дизель шоу "взялася за келих і приспустила сукню, засвітивши мереживну білизну:" Добрий вечір!"

Також Politeka писала, що Булітко з " Дизель шоу "здивувала заявою після своєї вакцинації:" Нам хана!"