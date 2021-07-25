Телеведуча Марічка Падалко поділилася враженнями від відпочинку в Києві
Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча, зірка телеканалу"1 + 1" Марічка Падалко написала про це на своїй сторінці в Instagram і показала кадри.
"Шопен і Рахманінов в саду... Поки мене не покликала моя подруга з дітьми на концерт в Ботанічний сад, Я ніколи не уявляла, стільки там буває людей - за відчуттями більше тисячі», - зізналася телеведуча.
Марічка Падалко зазначила, що у такого дозвілля є важливі переваги, в пандемію, тим більше, що на дворі літо.
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"Найбільше я пораділа за мам з немовлятами, які мирно спали під класику, поки їхні батьки отримували ковток світського життя. Я не знаю, чи були поширені такі формати просто неба до пандемії, але ковідна історія точно їх зробила дуже привабливими - затишними, красивими і безпечними", - зазначила вона.
Нагадаємо, зірка 1+1 Падалко дала привід для заздрості, надівши тісну сукню: "відпустка пішла на користь"
Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Падалко в купальнику змусила милуватися своїми досягненнями.
Також Politeka писала, що Падалко розповіла про нещасний випадок, який перевернув її життя.