Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в " Сватах» відповіла на питання, яке хвилювало всіх шанувальників серіалу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка серіалів "Свати і" папік - 2 " поділилася подробицями на своїй сторінці в Instagram.

Актрису запитали, чи буде сьомий сезон серіалу "Свати" зйомки якого переносили кілька разів через пандемію та інші причини.

"Звичайно будуть [Свати 7]! Зйомки закінчені. Дата релізу на даному етапі поки невідома", - відповіла Анна.

Також шанувальники серіалу поцікавилися, чи всі персонажі взяли участь у зйомках нового сезону. На що Кошмал відповіла ствердно.

Раніше повідомлялося, що в новому сезоні герої в своїх фантазіях переносяться в XIX століття, де ведуть життя поміщиків. В одному з епізодів глядачі побачать Валю та Івана в юності.

Зазначимо, нещодавно з'явилася інформація, що після піратів зйомки сьомого сезону "Сватів" продовжили в Грузії.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" з чорними губами приголомшила зухвалим перевтіленням.

Як повідомляла Politeka, Валюха і Артем'єва з "Сватів" світилися від щастя, з'явившись разом.

Також Politeka писала, що Валюха зі "сватів" з щирою посмішкою показала, як підкорює серця.