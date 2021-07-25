Відома українська співачка Настя Каменських показала щасливий вечір в компанії близьких

У профілі в соціальній мережі Instagram у Насті Каменських мало не під кожним фото найчастішим питанням залишається тема її положення. Оскільки зірка вже не раз говорила, що не буде виставляти своє життя напоказ, користувачі Мережі без почуття такту постійно рекомендують Каменських завести дитину.

Сама Настя підмітила раніше в інтерв'ю, що зараз вона просто живе в щасливому шлюбі і дійсно мріє завести спільних дітей з чоловіком.

"Якщо чесно, я мрію про дитину. Для мене неважливо, хто це буде: хлопчик чи дівчинка. Головне, що це наш малюк», - розповідала Настя. Але поки пара не поспішає з цим, тому навіть під звичайними відео з відпочинку Насті можна побачити вельми недоречні коментарі.

Після концертів зірка влаштувала з чоловіком домашній вечір з близькими, а ролик з дитиною і щасливою Настею викликав бурхливу реакцію:

"Настя і діти це просто☺❤; пора вже і собі народити маленького, тим більше Насті йде це і видно, що вона буде хорошою мамою; Настя!!! З ребенком дуже красива мама і дівчинка; свого спочатку народити потрібно . А її цікавить тільки своя фігура 😮 в її то роки мати буде старою!».

Нагадавши, Каменських без одягу в одній піні показала, як розважається у ванній: "захист від Потапа?».

Як повідомляла Politeka, Каменських зізналася, лазять вони з Потапом в Телефони один одного:"це дуже важливо".

Також Politeka писала, Потап і Позитив поплатилися за поцілунок в губи на сцені: "не дай Бог, відіб'є його у Насті".