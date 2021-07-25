Відомий комік і учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав фото із загадковою красунею
Як повідомляє Politeka.net, відомий комік Андрій Рибак, який був учасником романтичного реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав у мережу кілька кумедних кадрів, зроблених на кухні, на яких позує в компанії чарівної красуні.
На знімках парочка щось захоплено готує, видно, що вони веселі і навіть дурять. Пікантності знімкам додають забавні Фартухи із зображенням красивих тіл в білизні, причому, Андрій надів Жіночий, а його компаньйонка - чоловічий.
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У підписі до фото Рибак написав: "Багато хто критикував мене після @masterchefstb, мовляв, я не вмію готувати! Так і є! Тому я вирішив ще раз це довести! Добре, що і @inna_skydaniuk не вміє! Хоч не так виділявся! Гляньте відео у неї на сторінці і напишіть, наскільки я поганий кулінар!". Користувачі тут же почали коментувати фото гумориста: "Андрійко, ти найкращий кухар", "Ось це так, ось це смішно", "Ваше завдання було не готувати, а смішити народ", "Класно готували", "Красиві".
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