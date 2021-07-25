Популярна українська ведуча Леся Нікітюк покрасувалася новими фотографіями з курорту

Як повідомляла Politeka.net, відома на всю Україну телеведуча Леся Нікітюк зараз відпочиває на курорті, в Порті-Монтенегро, Чорногорія. Дівчина активно розвиває свої соціальні мережі і ділиться подіями, що відбуваються в її житті зі своїми шанувальниками.

Цього разу Леся поділилася добіркою фотографій в Instagram. На знімках дівчина показує, як відпочиває на курорті. На знімках вона в білому топі з глибоким декольте і коротких шортиках на високій талії, які відмінно підкреслюють довгі ноги телеведучої.

Також Леся поділилася фотографіями, де обідає на березі моря.

"Кращий день", підписала фотографії телеведуча. І також на одному з фото вона доповнила свій образ фіолетовим кардиганом.

"Боже, яка ви красива", "Гарного відпочинку, красуня", "Лесик, ви чудова. Навіть на яхті - ви Україночка", "Смачно, Леся Іванівна", пишуть шанувальники Лесі Нікітюк.

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