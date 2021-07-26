Дружина Дмитра Монатіка, продюсер Ірина Демічева, показала яскраві фото з відпочинку на курорті

Дружина популярного артиста не є блогером, проте має власну аудиторію в Instagram, причому досить позитивну і позитивно до неї розташовану. Ірина часто ділиться простими фото у себе на сторінці в Instagram і говорить про свою любов до чоловіка, що також знаходить позитивну реакцію від фанатів Монатіка.

Цього разу дружина співака поділилася серією кадрів з курорту і показала вельми ніжний літній образ в трендовому платті-ночнушке. Рожевий, майже пудровий відтінок підкреслив засмагу Ірини, а вільний силует зробив акцент на декольте Ірини.

"Відчуття насолоди і внутрішнього спокою☀️ ️ » - написала Ірина.

Шанувальники тут же відповіли:

"Краса😍; Діва); Розкішна 💕; Неймовірно!; Красива ❤️; Неймовірна! Дуже ніжна. 🌺 ; Яка красива😍; Сильно красива😍; 🌺 серед каменів».

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