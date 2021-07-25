Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, Христина Гірняк, показала як зараз виглядає

Христина Гірняк не тільки нотаріус, а й прекрасна танцівниця, передає Politeka.net. Телеведучий познайомився з красунею під час одного з весіль, де Христина танцювала, а пізніше обидва перетнулися на шоу "Танці з зірками", після чого вони закрутили роман.

Зараз дівчина також активно займається блогерством, на її сторінку в Instagram підписані 105 тисяч користувачів Мережі, з якими вона ділиться різними думками, розповідає про проведені дні та інше.

Цього разу красуня вирішила в сторіс показати свій "вагітний" живіт. Христина позувала в красивій міні-сукні з декольте, і погладила себе рукою.

"Ух! Мій "вагітний" живіт... від пончиків. Загалом, я ледве йду. Треба якось зібратися, тому що зараз у мене будуть танцульки! Це завжди мене радує, але я дуже сильно наїлася", - розповіла дружина телеведучого, несподівано пожартувавши про свою вагітність.

Пізніше блогерка показала, як танцює пристрасний танець зі своїми партнером у студії. Гірняк одягла чорний топік, і обтягуючу спідничку з розрізом, яка підіймалася від кожного руху і оголювала її ніжки.

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