Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала яскравий пляжний образ з рожевим купальником
Після насиченого концертного графіка Надя вирішила відпочити вдома і відразу показала яскраві кадри будинку. Так, нещодавно в Instagram артистка показала, як відновлює сили після концертів.
Схоже, сьогодні Надя приймає сонячні ванни на галявині свого будинку. Як відомо, зірка разом з чоловіком Володимиром Дантесом проживають в селі Крюківщина, яке знаходиться в 15 хвилинах їзди від Києва. Там артисти купили будинок, який облаштували під себе.
У дворі у пари є басейн, де пара найчастіше відпочиває. На нових кадрах зірка поніжилася в рожевому купальнику, як у Барбі, і здивувала вибором, адже зазвичай Надя віддає перевагу більш стримані тони.
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Відкритий верх досить насиченого відтінку виявився в центрі уваги, а задоволена Надя без макіяжу виглядала дуже природно.
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