Гуморист показав, з ким проводить час після розставання

Гуморист з "Квартал 95", переможець шоу "Холостячка", Олександр Еллерт, з'явився в компанії брюнетки й свого друга

Нещодавно колишня героїня шоу "Холостячка" і актриса Ксенія Мішина заявила про розставання з переможцем проекту, Олександром Еллертом, передає Politeka.net. Про причину такого рішення невідомо, артистка попросила не втручатися в її особисте життя.

Зараз колишні кохані продовжують займатися розвитком своїх кар'єр, а також не забувають про соцмережі.

Так, Олександр Еллерт в новому сторіс несподівано засвітився з привабливою брюнеткою, яка розбудила його вранці.

"Тільки кума могла розбудити мене о восьмій ранку, і сказати: "Ми їдемо фотографуватися". Тому незабаром ми побачимо приголомшливі шедеври зі мною", - заявив гуморист.

Відомо, що кума коміка - відеограф.

Пізніше Еллерт показав, як проводить час зі своїм другом, колишнім учасником шоу "Холостячка", Андрієм Рибаком. Примітно, що обидва ведуть спільний Ютуб-канал.

Спочатку два друга пили каву в одній з кафешок, а пізніше пограли в приставку. В результаті Рибак здобув перемогу над Еллертом, про що останній з сумом повідомив.

"Я піддавався... Гаразд, я не піддавався", - сміючись зізнався колишній Мішиної.

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