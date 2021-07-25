Відома телезірка і модель Кім Кардашьян поділилася спекотними знімками з острова
Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка і світська левиця Кім Кардашьян зібрала в своєму Instagram багатомільйонну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими фото і Відео зі свого життя. цього разу зірка вирішила згадати свій відпочинок на райських островах і виклала в мережу гарячі кадри.
На знімках Кімберлі позує у вузькому бежевому бікіні, яке практично зливається з кольором шкіри, а свій образ доповнила широким пляжним капелюхом. Її довге волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж, вона витончено позує фотографу, ніжачись у блакитній воді.
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У підписі до фото Кардашьян написала: "Назад на мій улюблений Острів". Користувачі тут же почали коментувати знімки зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Скажіть нам, що Ви купили острів, не повідомляючи нам?", "Не можу дочекатися твого повернення до Бразилії! Люблю тебе", "Ти прекрасна", "Вогонь", "Гаряча і красива", "Красуня".
Нагадаємо, Кім Кардашьян в старому одязі показала топ "апетитних" образів: "Розкіш пре".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян вразила видом у вузькому топі і шкіряних штанях: "Шикарна".
Також Politeka писала, що Кардашьян в бікіні передала привіт з минулого, як виглядала красуня 13 років тому: "Ти богиня".