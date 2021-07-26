Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу", Марта Адамчук похвалилася ідеальним видом в сукні
Артистка часто хвалиться формами в різних нарядах, і наривається на компліменти, передає Politeka.net.
Марта Адамчук розмістила нове фото, в якому показала свою красиву спину у вирізі обтягуючої сукні. Тканина вбрання сяяла, привертаючи до артистки ще більше уваги.
Співачка позувала на причалі, милуючись красивими видами.
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За дві години пост зібрав сотні лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі не тільки висловлювали думку щодо вірша, але також робили компліменти Адамчук.
"Відмінно. Боляче. До глибини душі", Кррруто 👏! Смуток з ароматом надії. Зайшло і зворушило душу ❤️", " Мартусю, так красиво 🥰", "янголятко", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Марта Адамчук з дитинства займається музикою. Зірка не тільки знімається в "Жіночому кварталі", але також пише пісні, і знімає кліпи.
Красуня брала участь і знімалася в українських проектах, перш ніж потрапила в "Квартал 95", в якому вона займається улюбленою справою - співає. Але крім цього Адамчук любить танцювати. За її словами, танці змінюють поставу і ходу дівчини.
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