Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу", Марта Адамчук похвалилася ідеальним видом в сукні

Артистка часто хвалиться формами в різних нарядах, і наривається на компліменти, передає Politeka.net.

Марта Адамчук розмістила нове фото, в якому показала свою красиву спину у вирізі обтягуючої сукні. Тканина вбрання сяяла, привертаючи до артистки ще більше уваги.

Співачка позувала на причалі, милуючись красивими видами.

Підкріпила фото пекуча брюнетка віршем про втрату себе і кохання.

За дві години пост зібрав сотні лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі не тільки висловлювали думку щодо вірша, але також робили компліменти Адамчук.

"Відмінно. Боляче. До глибини душі", Кррруто 👏! Смуток з ароматом надії. Зайшло і зворушило душу ❤️", " Мартусю, так красиво 🥰", "янголятко", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Марта Адамчук з дитинства займається музикою. Зірка не тільки знімається в "Жіночому кварталі", але також пише пісні, і знімає кліпи.

Красуня брала участь і знімалася в українських проектах, перш ніж потрапила в "Квартал 95", в якому вона займається улюбленою справою - співає. Але крім цього Адамчук любить танцювати. За її словами, танці змінюють поставу і ходу дівчини.

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