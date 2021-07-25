51-річна українська співачка Ірина Білик постала в образі, в якому її важко впізнати
Популярна артистка любить дивувати шанувальників, і часто у своїх кліпах і фотосесіях постає зовсім іншою, пише Politeka.net.
Цього разу співачка вирішила згадати, в якому образі вона знімалася у своєму кліпі "Девочка". До слова, відеоролик був знятий у 2011 році. Режисером виступив Аслан Ахмадов, якого Білик відшукала через знайомих. За словами співачки, вона побачила Ахмадова по телевізору, відразу закохалася, і вирішила почати знайомство зі спільної роботи.
Згодом артистка і режисер одружилися, у них з'явився син, Табріз, а у 2021 році стало відомо про розлучення пари.
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У новому пості в Instagram співачка показала, що в кліпі "Девочка" вона була брюнеткою.
Пишіть в коментарях, чи личить мені бути брюнеткою, як в цьому кліпі?",- написала зірка.
"Брюнетка - ви зовсім інша. А блондинка - це ви❤️", " світлою краще🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Ірочка, Добрий вечір. Личить. Але зі світлим волоссям набагато краще. Ніжніше. 😊 ", "Яка пісня ... ммм
"Я твоя маленька дівчинка в шикарному авто...»
Боже, 10 років, як вчора було", "Блондинка добре, але каштан робить більш жвавіше і макіяж, і тон шкіри, дуже личить цей колір! 🔥 ",- прокоментували шанувальники.
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