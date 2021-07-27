Відома співачка Наталія Могилевська показала, чим балує себе під час робочих поїздок
Наталія Могилевська не так давно розповіла про успіхи в схудненні. За словами зірки, вона укладала спеціальну суперечку з Анітою Луценко і мало його не програла, адже в останні дні ніяк не вдавалося скинути залишилися зайві 300 грам.
Артистка в той момент перепробувала все, аби контрольна цифра на вагах була такою, як треба. Тепер, навіть після завершення суперечки, Наталія не кинула свою систему харчування і намагається підтримувати здоровий спосіб життя.
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У перервах між насиченими концертними графіками знаменитість приділяє час собі коханій. Цього разу, роз'їжджаючи в дорогому лімузині в компанії колеги, Могилевська похвалилася своїм сніданком в дорогу, запакованого в подарунок.
Червона риба і вода – ось і весь перекус зірки, як виявилося, вона намагається не відступати від помірного поживного раціону, щоб знову не повернулися зайві кілограми.
«Аниточка, що це таке? Подарунок, ні? А виглядає як подарунок! Перший раз таке бачу " - заговорила в ролику Наталія. Потім вона додала, що це її смачний перекус, про який мало хто здогадався.
Нагадавши, Могилевська в сукні з глибоким вирізом з'явилася в компанії молодого красеня: "нові заморочки Наташки".
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