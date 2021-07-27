Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, нещодавно вирушила до Туреччини в рамках нових зйомок

Не так давно Мішель розповіла про враження від нової роботи-тепер молода співачка пробує себе в ролі ведучої тревел-шоу»Орел і решка". Причому веде випуск Андраде разом з блогером Кирилом Макашовим.

Після чергового насиченого подіями дня, зірка вирішила показати результат роботи-втомлена співачка просто без сил впала на ліжко. Таким чином Мішель наочно показала ступінь втоми після зйомок.

"Зроблено!"- пише під кадром зірка, говорячи про справи за день.

За словами Мішель, вона настільки паморочиться в справах, що навіть не встигає подивитися останній випуск з собою, хоча бачила коментарі і глядачі ніби як схвалили ефір і навіть написали позитивні відгуки.

Відзначимо, Андраде разом з Макашовим встигли за цей час відвідати кілька країн, а також розповідали в Instagram про свої враження.

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